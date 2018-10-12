Москва, 12 октября, 2018, 03:47 — ИА Регнум. Поставок темных нефтепродуктов и дизельного топлива в Белоруссию из России в 2019 году не будет, сообщил журналистам российский министр энергетики Александр Новак.

Эшелон с нефтью

Комментируя подписание российско-белорусского протокола о регулировании российского экспорта нефти и нефтепродуктов на 2019 год, Новак сказал:

«Протокол, который подписан, предусматривает запрет на поставки темных нефтепродуктов и дизельного топлива. Что касается автобензина, дизельного топлива, мазута, индикативный баланс предусмотрен нулевой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября Москва и Минск подписали протокол к межправительственному соглашению 2007 года о регулировании экспорта из России нефти и нефтепродуктов на 2019 год.