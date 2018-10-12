Киев, 12 октября, 2018, 03:19 — ИА Регнум. Гарантии тем, кто после решения об автокефалии Украины решит остаться в структуре РПЦ, дает украинское государство, заявил президент этой страны Петр Порошенко в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Также Порошенко заявил о гарантиях для священников и прихожан УПЦ Московского патриархата, которые выйдут «из-под РПЦ».

«Гарантирую от лица государства уважать выбор тех, кто решит остаться в церковной структуре, сохранять единство с РПЦ. Гарантирую, что государство защитит права священников и мирян УПЦ МП, которые добровольно решат выйти из-под Москвы и вместе с другими православными творить единую церковь», — заявил Порошенко.

https://twitter.com/poroshenko/status/1050422201877446656

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко, комментируя решение Константинопольского патриархата о снятии анафемы с украинских раскольников Филарета и Макария, заявил, что «украинский народ победил московских демонов».