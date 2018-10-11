Киев, 12 октября, 2018, 02:57 — ИА Регнум. ‍Решение Константинопольского патриархата в пользу автокефалии украинских раскольников — это победа над «московскими демонами», заявил президент Украины Петр Порошенко в обращении к народу, сообщает сайт главы государства.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Филарет (Денисенко)

Порошенко поблагодарил украинских раскольников Филарета (Киевский патриархат) и Макария (Украинская автокефальная церковь) за «проявленный дух единства и за единодушное обращение к Вселенскому патриарху».

По его словам, просьбу к Вселенскому патриарху об автокефалии поддержала группа епископов УПЦ Московского патриархата, которая находилась под «давлением» со стороны Москвы и претерпела «шантаж и запугивания».

Предоставление автокефалии украинским раскольникам он назвал «большой победой боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победой добра над злом, света над тьмой».

Напомним, в Стамбуле проходит заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором 11 октября было принято решение по снятию анафемы с Филарета и Макария. Русская православная церковь осудила это решение.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября Порошенко заявил, что Константинополь уже принял решение о предоставлении автокефалии Украине.