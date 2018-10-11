Москва, 12 октября, 2018, 02:36 — ИА Регнум. Россия должна экономически задушить нынешнюю украинскую власть, позволившую себе расколоть в стране православных верующих, заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

"Все верующие на Украине должны понять, что… мы будем оказывать мощнейшее воздействие политическое, экономическое, информационное на нынешнее руководство Украины… Хватит туда инвестировать, хватит поставлять врагу деньги, стратегическое сырье! Тем, кто унижает нашу церковь, вносят в нее раскол. Это предатели и негодяи! Поэтому (это нужно было сделать сегодня или вчера) задушить их экономически к чертовой матери!» — заявил Багдасаров.

По его словам, необходимо сделать и «военные приготовления», которые не подразумевают ввода войск. По его словам, все силы, которые выступят против того церковного раскола, который навязывает украинская власть, должны быть поддержаны материально и в военном плане.

«Надо делать так, как делали большевики, — создавать свое подполье во всех регионах Украины, ориентированное на Россию… Не дай бог, хоть одна церковь тронется, общины обратятся к нам, мы должны будем оказать им помощь! Хватит сопли жевать!» — закончил мысль Багдасаров.

Напомним, что 11 октября Синод Константинопольского патриархата фактически начал процедуру томоса для украинских раскольников, грубо нарушив православный канон. Таким образом, была удовлетворена апелляция Михаила Денисенко, именующего себя патриархом Киевским Филаретом и преданного анафеме Русской православной церковью.

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