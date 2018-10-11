Вашингтон, 12 октября, 2018, 02:16 — ИА Регнум. Президенту США Дональду Трампу следует доверять не всем сотрудникам администрации, с которыми он работает, заявила первая леди США Меланья Трамп в интервью ABC.

U.S. Marine Corps Меланья Трамп

Также Меланья добавила, что ощущает себя «самым затравленным человеком в мире». Она также добавила, что ее супругу тяжело руководить своими сотрудниками, так как ему «всегда необходимо быть начеку».

Напомним, в сентябре 2018 года в газете The New York Times вышла анонимная публикация, повествующая о ряде сотрудников в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которые саботируют некоторые решения американского лидера. По словам Меланьи Трамп, такие сотрудники до сих пор работают в Белом доме.