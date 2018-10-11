Казань, 12 октября, 2018, 01:07 — ИА Регнум. В Татарии в настоящее время исправны лишь 78 скважин или 58,6% от общего числа скважин, построенных в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Чистая вода». Санитарным нормам соответствуют лишь 40% скважин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Проблема обсуждалась на совещании у президента республики Рустама Минниханнова по противодействию коррупции, сообщает «Реальное время».

В 2012—2015 году на реализацию мероприятий в рамках ФЦП было направлено около 10 млрд рублей. При этом мониторинг освоения бюджетных средств выявил многочисленные нарушения и коррупционные риски. Исполнителем программы выступило ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» (ФГЭТРИС), который возглавляет Джаудат Миннахметов. По данным издания, фонд привлекал в качестве подрядчиков для выполнения работ аффилированные компании.

В настоящее время все эти факты проверяет прокуратура.

По данным министерства строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарии, программа «Чистая вода» была утверждена на 2011−2017 годы. Федеральные субсидии как источник финансирования мероприятий программы был предусмотрен только на период 2011 — 2013 годов.

Эксперты Общероссийского народного фронта неоднократно обращали внимание на проблему обеспечения населения республики чистой водой. Так, в апреле прошлого года стало известно, что реализация ФЦП на территории республики проходит с нарушениями.

«Несмотря на значительные бюджетные вливания, программа «Чистая вода» в Татарстане не достигает своей цели — снабжения чистой питьевой водой нашего населения. Зачастую исследования проводятся без лицензии, без надлежащего сопровождения, без экспертизы. Исполнители работ не несут должной ответственности», — отмечал сопредседатель регионального штаба ОНФ Игорь Бикеев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2017 года доля жителей России, которые обеспечены безопасной питьевой водой, выросла до 91,5%. За два года показатель увеличился на 1,1%.

Максимальная обеспеченность качественной водой зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Северной Осетии.

В большинстве регионов доступ к качественной воде есть более чем у 70% населения. Исключение составляют Вологодская (45%), Костромская область и Карачаево-Черкесия (по 66,7%), Курганская область (69,3%).