Лондон, 12 октября, 2018, 00:50 — ИА Регнум. Физики, работавшие со Стивеном Хокингом на протяжении всей его карьеры, опубликовали его последнюю научную работу «Энтропия черных дыр и мягких волос» на сайте библиотеки Корнельского университета.

Doug Wheller Стивен Хокинг

Соавтор научной работы, профессор теоретической физики Кембриджского университета, Малькольм Перри подчеркнул, что в статье рассмотрен информационный парадокс, который привлекал внимание Хокинга на протяжении 40 лет.

В своей статье Хокинг и его соавторы рассказывают, что информация в черных дырах может быть сохранена.

«Авторы должны сделать несколько нетривиальных предположений, чтобы следующие шаги показали, что эти предположения верны», — заявила профессор теоретической физики университета Саутгемптона Марика Тейлор.

Напомним, ученый и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни 14 марта 2018 года в результате осложнений, вызванных амиотрофическим боковым склерозом.