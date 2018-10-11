Калининград, 12 октября, 2018, 00:36 — ИА Регнум. 11 октября на стадионе «Калининград» был разыгран матч 2-го тура группы B Лиги Наций УЕФА (B) между национальными сборными России и Швеции, завершившийся со счетом 0:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Статистика матча (Россия/Швеция)

Удары 13/10

Удары в створ ворот ½

Процент владения 59%/41%

Нарушения 14/9

Угловые 5/6

Набрав четыре очка, Россия укрепилась на первой строчке группы B. Швеция с одним очком идет двумя позициями ниже.

Стартовые составы на матч:

Россия: Гильерме, Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Рауш, Газинский, Зобнин, Черышев, Головин, Ионов, Дзюба.

Швеция: Ульссен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Форсберг, Свенссон, Классон, Берг, Телин.

Главный арбитр матча: Лука Банти.

Предупреждения: Аугустинссон — 31, Зобнин — 39, Газинский — 51, Джикия — 53.