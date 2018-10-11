Мурманск, 12 октября, 2018, 00:22 — ИА Регнум. С января по сентябрь 2018 года морские терминалы Арктического бассейна перегрузили 62,5 млн тонн грузов, что на 15% больше грузооборота аналогичного периода 2017 года. Такие данные представила Ассоциация морских торговых портов.

Alessio Re Мурманский порт

Наибольший рост отмечен в перевалке наливных грузов (нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ и т.д. — прим. ИА REGNUM ): по сравнению с 2017 годом, показатели выросли на 22,5% и составили 39,9 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов увеличился до 22,5 млн тонн (на 3,8%).

Большая часть общего грузооборота портов Арктики принадлежит порту Мурманск — 40,8 млн тонн (+7,5%). Рост показателей отмечен у порта Архангельск — до 2,2 млн тонн (+20,5%). Почти на 40% вырос грузооборот морского порта Кандалакша в Мурманской области — до 1,5 млн тонн. Однако указанные объемы невелики и свидетельствуют о разовой загрузке. Отметим, что все три порта, перечисленные выше, не включены в традиционную трассу Северного морского пути.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 49%, что составило 74,2 млн тонн. Показатели 2018 года, предположительно, превысят прошлогодний порог.

Общий грузооборот морских портов России с января по сентябрь 2018 года увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 604,2 млн тонн. Объем перевалки наливных грузов составил 311,4 млн тонн (+1,1%), в том числе сырой нефти — 182,6 млн тонн (-3,1%), нефтепродуктов — 109,0 млн тонн (+2,9%) и сжиженного газа 15,9 млн тонн (рост в 1,5 раза).

Напомним, в марте в послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил, что к 2025 году грузопоток Северного морского пути (СМП) возрастет в десять раз по сравнению с показателями 2017 года — до 80 млн тонн. По словам главы государства, СМП должен стать «глобальной транспортной артерией», однако пока превалирующая часть грузов обеспечивается за счет внутренних перевозок.