Вашингтон, 11 октября, 2018, 23:50 — ИА Регнум. Жертвами обрушившегося на Восточное побережье США урагана «Майкл», по последним данным, стали шесть человек, передаёт 11 октября CNN.

Цитата их к/ф «Навстречу шторму». реж Стивен Куэйл. 2014. США Пострадавшие

Ранее было известно о двух погибших в штате Джорджия. По информации телеканала, ещё четыре человека погибли в штатах Флорида и Северная Каролина.

Напомним, ураган «Майкл», сформировавшийся в Атлантическом океане, 10 октября достиг территории США. На территории нескольких штатов объявлен режим чрезвычайного положения. Ущерб от урагана, по предварительным данным, может составить порядка $30 млрд.