12 человек погибли от оползня в центральной Колумбии
Богота, 11 октября, 2018, 23:00 — ИА Регнум. В результате оползня в центральной Колумбии погибли 12 человек, 11 октября передает агентство Associated Press.
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Оползень
Оползень произошел в городе Маркеталиа около двух часов ночи по местному времени и застал людей спящими. Оползнем были уничтожены семь домов.
Спасателям удалось спасти из-под завалов 53 человек. 12 человек, в том числе четверых детей, спасти не удалось.
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