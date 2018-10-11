Москва, 11 октября, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы постановил арестовать Павла Мамаева до 8 декабря, сообщает 11 октября газета «Известия».

Арест

Участник групповых избиений арестован по делу о хулиганстве.

Ранее суд постановил арестовать подельников Мамаева — Александра Кокорина и его брата Кирилла.

Как сообщало ИА REGNUM, Кокорин в помещении суда внезапно начал испытывать раскаяние и желание загладить вину, просив суд не арестовывать его.

Напомним, ранее Мамаев и Кокорин уже неоднократно отметились безобразными публичными выходками, за которые так и не были наказаны.

В данный момент суд рассматривает устроенное ими 8 октября групповое нападение на водителя, сделавшего им замечание на автостоянке, и избиение двоих мужчин, также сделавших им замечание за вызывающее поведение их компании в кафе.