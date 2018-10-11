Вашингтон, 11 октября, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Сотни авиарейсов отменены в США из-за обрушившегося на восточное побережье страны урагана «Майкл», передаёт 11 октября CNBC.

Дарья Драй ИА REGNUM Рейс отменен

По информации телеканала, в общей сложности отменено свыше 800 авиарейсов, большинство из них — в штатах Северная Каролина и Джорджия. Ещё более 2,4 тысячи рейсов задерживается.

Напомним, сформировавшийся в Атлантике ураган «Майкл» накануне достиг территории США. В результате удара стихии в штате Флорида погибли два человека. На территории нескольких штатов введён режим чрезвычайного положения.