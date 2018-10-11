Москва, 11 октября, 2018, 22:01 — ИА Регнум. В ближайшее время Международная космическая станция может остаться без экипажа в связи с аварией ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна была доставить на орбиту новый экипаж для МКС. Об этом сегодня, 11 октября, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

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По его словам, из-за аварии ракеты-носителя «Союз» МКС может остаться без экипажа, но Роскосмос будет всячески пытаться избежать такого развития событий.

«Будем смотреть на конкретные планы-графики», — сказал Крикалев.

Он пояснил, что теперь придется изменить планы запусков к МКС, как и даты возвращения находящегося там экипажа. Также Крикалев сообщил, что, скорее всего, будут изменены даты старта грузового корабля с припасами для МКС.

«Смотрим взаимодействие с партнерами, изменение программы, изменение дат стартов», — пояснил он.

Кроме того, было решено отменить запланированный ранее для нового экипажа МКС выход в открытый космос, во время которого должна была быть осмотрена обшивка корабля «Союз МС-09», в которой ранее была обнаружена дырка.