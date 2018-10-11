* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 11 октября, 2018, 22:00 — ИА Регнум. Курдские вооруженные формирования, действующие на территории Сирии, держат в плену порядка 900 выходцев из иностранных государств, воевавших на стороне террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 11 октября ливанское издание «Дейли стар» со ссылкой на заявление представителя народной самообороны сирийских курдов Нури Махмуда.

kurdishstruggle Бойцы курдской пешмерги

По его словам, приведенным изданием, среди этих 900 пленных террористов — выходцы из 44 стран мира, и курдские отряды продолжат действовать против них.

Кроме того, издание отметило, что эти террористы могут быть переданы властям тех стран, откуда они прибыли в Сирию. Курдские отряды, подчеркнул Нури Махмуд, не собираются устраивать суд над иностранными боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Боевики ИГ* начали наступление на умеренную оппозицию на востоке Сирии