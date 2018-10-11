Москва, 11 октября, 2018, 21:38 — ИА Регнум. Федеральный бюджет России в январе — сентябре 2018 года был исполнен с профицитом в 2 трлн 548,2 млрд рублей — или 3,5% ВВП. Такую предварительную оценку приводит 11 октября пресс-служба Министерства финансов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

По данным ведомства, доходы бюджета за указанный период составили 13 трлн 988,6 млрд рублей, расходы — 11 трлн 440,4 млрд рублей.

Объём средств Фонда национального благосостояния в рублёвом эквиваленте по состоянию на 1 октября составил 5 трлн 4,5 млрд рублей.

Напомним, ранее в Минфине уже заявляли, что федеральный бюджет по итогам года может быть исполнен с профицитом. При этом в законе о бюджете на 2018 год предусмотрен дефицит в размере 1,3% ВВП.