Москва, 11 октября, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Жители Донбасса «смертельно устали» от войны, продолжающейся пятый год. Об этом 11 октября заявил депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ИА Красная Весна Останки снарядов. ДНР

«В Донбассе этот пятый годы войны называют «пятый проклятый». Я просто подходил к людям на улицах, не считая больших встреч, спрашивал, что передать России. Люди говорят одно: они смертельно устали. Вот это правда. Стрельба идет под Горловкой, на южных окраинах республики. Встретился с человеком, с парнем-ополченцем, мы с ним поговорили, я пожал ему руку, а через 10 минут он был убит снайпером. И навсегда теперь со мной эта история, эта судьба», — сказал он.

Шаргунов подчеркнул, что увиденное им «происходит сейчас с нашими людьми».

Напомним, боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины продолжаются с апреля 2014 года — около четырех с половиной лет. Согласно данным ООН, за это время более 10 тыс. человек погибли, почти 25 тыс. пострадали и 1,5 млн были вынуждены уехать в другие страны.