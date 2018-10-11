Нью-Йорк, США, 11 октября, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Опубликован доклад ООН, подготовленный Межправительственной группой экспертов по изменению климата по заказу правительств ряда стран во время конференции по климату в Париже в 2015 году. Официальная презентация доклада состоится в декабре 2018 года в Катовице (Польша), где будет проходить саммит стран-участниц Парижского соглашения, но уже сейчас стали известны основные положения доклада, которые претендуют на настоящую сенсацию.

Дьяков Владимир Леонидович АЭС

Межправительственная группа рекомендует ООН полностью имплементировать программу «Гармония», разработанную Всемирной ядерной ассоциацией в 2016 году (далее — WNA, World Nuclear Association). Напомним, что главная цель Парижского соглашения по климату — удержать повышение средней температуры на планете на уровне не более 2,0 градусов, а в идеале — зафиксировать на уровне 1,5 градуса (стартовая отметка — показатели температуры на Земле в доиндустриальную эпоху XIX века). Большинство ученых полагают, что такой уровень позволит избежать развития на планете неконтролируемых природных катаклизмов, которые приведут к гибели значительной части человечества.

Эксперты WNA рассчитали, что цель может быть достигнута только в том случае, если генерация электроэнергии на атомных электростанциях к 2050 году будет составлять не менее 25% в общем балансе, в то время как сейчас она составляет только 11%. Для того чтобы обеспечить это увеличение и с учетом предстоящего закрытия АЭС, у которых за эти годы закончится срок эксплуатации, необходимо ввести в строй атомные энергетические блоки общей мощностью 1 000 ГВт. 25%-ная ядерная доля электроэнергии к 2050 году поможет сбалансировать растущие потребности человеческого развития с растущими потребностями человека и окружающей средой, одновременно оказывая помощь во внедрении других низкоуглеродных технологий.

Достижение 1000 ГВт нового строительства к 2050 году потребует совместных усилий всего ядерного сообщества — от промышленности до исследований, правительств и регулирующих органов — сосредоточиться на разрушении реальных барьеров для роста. Ещё одной причиной, замедляющей развитие атомной энергетики, названы проблемы с её общественной приемлемостью — хотя экономические преимущества АЭС по сравнению с другими видами генерации очевидны, во многих странах среди населения распространена «обеспокоенность по поводу риска аварий и нерешённостью проблемы с отходами».

Тем не менее WNA считает программу Harmony реализуемой при условии глобального партнерства всех атомных энергетических компаний, а поддержка со стороны ООН поможет справиться со всеми проблемами.