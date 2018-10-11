Махачкала, 11 октября, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Водители маршрутного такси в дагестанском городе Кизляр устроили забастовку. Они требуют повысить стоимость проезда на 30% — с 15 до 20 рублей, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе администрации города.

Шалин Маршрутное такси

Беспорядки в городе длятся уже три дня. По сообщениям мэрии, водители игнорируют их предупреждение и бастуют прямо на дорогах города, из-за чего происходит транспортный коллапс.

Мэрия города и депутаты городского собрания выступают против повышения цен на проезд. По их мнению, учитывая сегодняшнюю социально-экономическую обстановку, повышение стоимости на пять рублей ощутимо ударит по карманам пассажиров. В администрации города надеются, что на происходящее отреагируют надзорные органы.

Напомним, в мае 2018 года в Махачкале объявили забастовку водители такси, перевозившие пассажиров по маршруту №61А. Тем самым они демонстрировали несогласие с поборами со стороны компании «Современная транспортная система», обслуживающей их маршрут. По рассказам водителей, предприятие ежемесячно собирало с них более чем по 10 тысяч рублей за путевой лист, не предоставляя взамен никаких социальных гарантий.