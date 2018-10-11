Таджикистан, 11 октября, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Таджикские археологи обнаружили подземный буддистский храм в Хатлонской области Таджикистана. Об этом сегодня, 11 октября, сообщила «Авеста» со ссылкой на директора Национального музея древностей Таджикистана Саидмурода Бобомуллоева.

(сс) Helena Статуя Будды

Так, в районе Хуросон был обнаружен куполовидный храм, высеченный из монолитного камня, наверху которого есть отверстие, которое, вероятно, предназначалось для освещения. Размер объекта составляет 6×5 метров, около него есть также четыре маленькие комнаты.

О том, что это буддистский храм, по словам директора музея, говорит архитектура найденного объекта. Однако для выяснения более точной истории его происхождения находку еще нужно изучить.

«Это не первый буддистский храм, обнаруженный на территории Таджикистана. Ранее, в 80-х и 90-х годах прошлого столетия, подобные подземные храмы были обнаружены в Гиссаре, Шахритусе и Ховалинге», — рассказал Бобомуллоев.