Могилёв, Белоруссия, 11 октября, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Российская Федерация и Белоруссия начали продвигаться в вопросе отмены роуминга в Союзном государстве России и Белоруссии. Об этом сегодня, 11 октября, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в кулуарах V Форума регионов Белоруссии и России, который проходит в белорусском Могилеве.

(сс) Fotorech Сотовая связь

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия договорились к 1 августа разработать «дорожную карту» поэтапного снижения тарифов на услуги роуминга между операторами связи.

Затем министерство связи Белоруссии объявило, что Минск и Москва определились с планами действий по дальнейшей проработке вопроса отмены роуминга на территории Союзного государства.

Рапота заявил, что министерства связи двух стран ведут работу по отмене роуминга. Работа эта сейчас перешла в активную фазу.

При этом Рапота отметил, что Москве и Минску необходимо искать взаимоприемлемые комбинации, которые бы не нарушили всю систему мобильной связи.