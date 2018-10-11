Нью-Йорк, США, 11 октября, 2018, 19:44 — ИА Регнум. На Уолл-стрит продолжается резкий спад — за два часа после начала торгов основные индексы упали на 1% и более, 11 октября передает агентство Reuters.

bfishadow Dow Jones

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 333,92 пункта (1,30%), до 25 264,82 пункта, индекс S&P упал на 37,07 пункта (1,33%), до 2748,61 пункта, индекс Nasdaq снизился на 72,61 пункта (0,98%), до 7349,44 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов в среду 10 октября основные индексы фондового рынка США рухнули на 3−4%. Торги 11 октября открылись в «красной зоне».

Читайте также: Новый день, новые убытки: Фондовый рынок США открыл торги в «красной зоне»