Рим, 11 октября, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг, 11 октября, во время своей открытой лекции заявил, что итальянская конституция предполагает разделение властей ради того, чтобы ни одна из ветвей «не имела слишком много власти», сообщает Il Messaggero.

Гаэтано Беллеи (1857–1922). На коня (на посошок)

В государстве должны существовать органы, не зависящие от политической власти и не подчиняющиеся ей, это обеспечивает необходимое равновесие системы, отметил формальный глава государства.

Итальянские СМИ убеждены, что таким завуалированным способом Маттарелла поддержал представителей Центробанка страны, которые ранее выступили с критикой плана правительства по снижению пенсионного возраста как слишком рискованного для экономики.

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо в ответ предложил Центробанку пойти на следующие выборы с этой программой. Он подчеркнул, что правительство, снижая пенсионный возраст, выполняет свои предвыборные обещания и что итальянцы никогда не поддерживали повышение пенсионного возраста — предшествующие власти принимали это решение «обманным путем».

Позже на стороне оппозиции и Центробанка выступил и глава Пенсионного фонда Италии Тито Боэри. По его подсчетам, снижение пенсионного возраста приведет к 100-миллиардному дефициту пенсионного фонда. Вице-премьер Маттео Сальвини предложил Боэри уволиться и пойти на выборы с программой повышения пенсионного возраста до 80 лет.

Сейчас средний возраст выхода на пенсию в Италии составляет 67 лет. План правительства предполагает введение «квоты 100»: на пенсию сможет выйти гражданин, сумма возраста и стажа которого не меньше 100, который не младше 62 лет и проработал не менее 38 лет.

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