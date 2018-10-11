Калуга, 11 октября, 2018, 18:46 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 11 октября, в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э.Циолковского стартовал четвертый технофестиваль «Земля — Луна, Калуга — Марс». Организаторами фестиваля выступили Государственный музей истории космонавтики им.К.Э.Циолковского, «Роскосмос», Центр подготовки космонавтов им.Ю.А.Гагарина, центр развития детей и юношества «Созвездие».

Фото пресс-службы Городской думы Калуги В Калуге открылся 4-й технофестиваль «Земля — Луна, Калуга – Марс»

Открывая фестиваль, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов сказал несколько напутственных слов участникам: «Калугу не случайно называют «Колыбелью космонавтики», даже на гербе города изображён первый спутник Земли, и многие космонавты являются почётными гражданами нашего города. Я надеюсь, что юные конструкторы в будущем смогут добиться больших успехов в своём деле».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, организаторы мероприятия предоставили главе города право первого пуска робота, сделанного руками юных калужан. Почетный гость фестиваля космонавт Сергей Ревин рассказал, что сам выбрал эту профессию еще обучаясь в старших классах. Он отметил, что во времена его детства большее количество детей занималось в кружках, тогда было проще научиться мечтать, но он рад видеть интерес у подрастающего поколения к космонавтике и конструированию. В день открытия технофестиваля прошли соревнования по робототехнике.

«Робота я вначале собрал по инструкции, а потом — доработал. Он у меня будет участвовать в соревнованиях по борьбе и футболу. Я надеюсь занять призовое место, в прошлый раз у меня был приз зрительских симпатий», — поделился юный калужанин Егор, который занимается конструированием роботов уже два года и в будущем хочет стать программистом.

В течение трёх дней участников ожидают командные игры, мастер-классы и лекции, которые им будет читать космонавт Сергей Ревин.