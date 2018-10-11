Пермь, 11 октября, 2018, 18:59 — ИА Регнум. В Пермском крае суд вынес суровый приговор за жестокое убийство 25-летнему жителю Лысьвы. Жертвами стали бывшая сожительница и сын в возрасте почти двух лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Николай Ярошенко. Заключённый (фрагмент). 1878

Следствием и судом установлено, что 27 декабря 2017 года между сожителями произошел конфликт. Мужчина в порыве гнева несколько раз ударил женщину, а затем задушил её. После этого он стал душить пришедшего на кухню сына. Ошибочно полагая, что ребенка он тоже задушил, молодой человек из помещения ушёл, оставив там убитую женщину и находящегося без сознания мальчика.

Спустя несколько часов пермяк вернулся в арендованную квартиру с намерением устроить пожар. Он установил емкость с легковоспламеняющейся жидкостью на газовую плиту, после чего покинул жилище. Пожар заметили прохожие и вызвали пожарных. После того, как возгорание ликвидировали, обнаружили бездыханные тела 23-летней женщины и маленького мальчика.

В течение суток злоумышленник был задержан и заключен под стражу. В рамках уголовного дело провели 11 экспертиз, допросили 50 свидетелей.

Мужчина признан виновным в убийстве двух человек, в том числе ребенка, а также в уничтожении чужого имущества с причинением крупного ущерба. Суд приговорил фигуранта уголовного дела к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.