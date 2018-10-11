Киев, 11 октября, 2018, 18:13 — ИА Регнум. «Скандал между Украиной и Венгрией будет раскручиваться до тех пор, пока США не пригласят венгерского премьер-министра Виктора Орбана на встречу с президентом Дональдом Трампом». Об этом 11 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Jozsef Bikkessy Heinbucher. Мадьяр и лошадь (фрагмент). 1816 — копия

«К сожалению, конфликт будет раскручиваться, потому что в этом конфликте сталкивается два национализма… Венгрия реагирует очень нервно, рассчитывая на то, что она, являясь членом Европейского Союза и НАТО, может нам блокировать любые инициативы по вопросам евроатлантической интеграции. Сегодня любой шаг будет восприниматься одной и другой стороной с большим резонансом», — пояснил Карасев.

По его словам, украинско-венгерский скандал связан с тем, что Орбан ревностно относится к тому, что Трамп провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

«США есть в этой проблеме… Все обострения которые делает Орбан, а также все поездки Орбана и Сийяртов Москву имеют раздражительный характер, чтобы Трамп принял Орбана в Белом доме… Орбан специально обостряет ситуацию, чтобы США пригласили Орбана приехать в Белый дом. Тогда Венгрия немного успокоится. Тем более, что и Трамп обратит внимание на то, что не надо раздувать конфликты. Сама форма раздувания больше, чем реальное основание для этого конфликта», — сказал Карасев.

Он призвал Киев подключить украинских политиков для давления на Венгрию в ЕС и НАТО.

«Украинский МИД должен вести себя как дипломатическое ведомство, потому что Сийярто не кадровый дипломат. Он был пресс-секретарем Орбана, потом помощником Орбана. А потом за заслуги, за лояльность Орбану он был назначен на такую должность. Часто Сийярто действует недипломатично, не как образованный дипломат, а как наиболее близкий к Орбану политик. Нам надо действовать как дипломатам — где-то идти на компромисс, но знать, где та красная черта, за которой уже не будет компромисса, а будет сдача интересов. В любом случае нельзя раздувать этот конфликт. Это в первую очередь не в интересах Украины, как и Венгрии. Она может блокировать наше движение в ЕС и НАТО», — сказал Карасев.

Кроме того, политолог считает, что Киев «кавалерийским наскоком» захотел включить венгров Закарпатья в состав украинской нации.

«Сегодня 9 млн венгров проживают в Венгрии и очень много венгров проживает за пределами Венгрии. Мы законом о языке и новой национальной политикой, которая должна решить национальный вопрос в Украине, хотим сделать из венгров не только граждан Украины, но и членов украинской нации. Хотим включить их в украинскую нацию. В этом и есть противоречие. Мы сделали это кавалерийским наскоком. Думали, что венгры не будут реагировать или недооценили проблему, перед которой встала Венгрия и закарпатские венгры», — подытожил Карасев.

Ранее сайт «Миротворец» опубликовал список чиновников Закарпатья, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского. То есть нарушили законодательство Украины. Список из более чем 300 человек обнародован на сайте организации под заголовком «Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины». При этом в базе оказался и сам Сийярто. Он считает, что за этим стоит президент Украины Петр Порошенко. По мнению министра, Порошенко дал согласие на «кампанию ненависти», пытаясь повысить свою популярность перед выборами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября министр иностранных дел Венгрии Сийярто назвал «ложью» утверждение о том, что украинское государство не имеет отношения к сайту «Миротворец», который опубликовал список закарпатских чиновников с венгерскими паспортами.

«Это ложь, что украинское государство не имеет ничего общего с сайтом, на котором перечислены подозреваемые с украинско-венгерским гражданством», — сказал Сийярто.

Министр пояснил, что в перечне есть личные данные, недоступные из открытых источников — их можно получить только от спецслужб или правительственных источников.

Напомним, 10 октября посол Украины в Венгрии Любовь Непоп получила вызов в министерство иностранных дел Венгрии из-за опубликования украинским сайтом «Миротворец» списка закарпатских чиновников, у которых есть венгерские паспорта.

По словам представителя МИД Венгрии Левенте Мадяр, «антивенгерская политика в Украине вышла на новый уровень».

Он считает, что на Украине якобы объявили «охоту» на закарпатских венгров, обнародовав на сайте «Миротворец» имена чиновников, имеющих гражданство Венгрии.

«Это список смерти, в нем перечислены возможные враги Украины», — заявил представитель венгерского МИДа.