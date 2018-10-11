Калининград, 11 октября, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Рост населения Калининградской области будет обеспечен за счет сохраняющегося высокого уровня миграции. Начиная с 2019 года, численность жителей Калининградской области будет измеряться цифрой, превышающей один миллион, сообщила сегодня, 11 октября, пресс-служба правительства области.

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«Полагаю, что в текущем году в Калининградской области будет зарегистрирован миллионный житель. Но в среднегодовом выражении область превысит этот рубеж в 2019 году», — заявил на заседании регионального правительства министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков.

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Численность постоянного населения Калининградской области по состоянию на 1 января 2018 года составила 994,6 тыс. человек, увеличившись с начала 2017 года на 8,3 тыс. человек. По состоянию на 1 августа 2018 года численность постоянного населения составила 999,1 тыс. человек и увеличилась с начала года на 4,5 тысячи человек. Согласно прогнозу социально-экономического развития Калининградской области, в 2021 году среднегодовая численность населения региона составит по консервативному варианту прогноза 1 020,6 тыс. человек, в базовом и целевом вариантах прогноза — 1 022,5 тыс. человек и 1 023,7 тыс. человек.