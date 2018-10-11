Калуга, 11 октября, 2018, 17:42 — ИА Регнум. В Калужской области 47-летнему жителю, подозреваемому в действиях сексуального характера в отношении малолетних девочек, совершенных через социальную сеть, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 11 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуге СУ СК России по Калужской области Юрий Соловьев.

Kaluga.sledcom.ru Компьютерное оборудование.

По его словам, подозреваемый, используя социальную сеть, вступил в переписку с двумя калужскими школьницами и получал от них фотографии в обнаженном виде. Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлены место нахождения аппаратуры, которая использовалась в переписке с детьми, и лицо, подозреваемое в совершении данного преступления. Им оказался женатый мужчина, который имеет малолетнего ребенка. По месту жительства подозреваемого был проведен обыск.

«Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ, мужчине грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. В свое оправдание мужчина сообщил, что не знал, что такая переписка является противозаконной. Расследование уголовного дела продолжается», — заявил Юрий Соловьев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калуге сотрудниками регионального управления СК России на основании расследования региональных журналистов была проверена и подтверждена информация о размещении в социальной сети интимных фотографий несовершеннолетних калужанок. По результатам проверки возбуждено уголовное дело. По версии следствия, злоумышленник через социальную сеть вступил в переписку с двумя школьницами. Путем уговоров и угроз мужчина заставил детей сфотографировать себя в обнаженном виде и отправить ему указанные фотографии через сеть интернет.