Калуга, 11 октября, 2018, 17:49 — ИА Регнум. На базе Калужской областной филармонии откроют виртуальный концертный зал, оснащенный мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом. Строительство запланировано в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура», сообщили 11 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На заседании Совета по культуре и искусству при губернаторе Калужской области

По словам министра культуры и туризма региона Павла Суслова, формат новой площадки позволит калужанам и гостям областного центра в онлайн-режиме участвовать в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Также музеи области получат возможность оснастить цифровыми гидами свои лучшие проекты.

В Калужской области стартуют ещё два федеральных проекта: «Культурная среда» и «Творческие люди». В результате реализации проекта «Культурная среда» в небольших населенных пунктах реконструируют и капитально отремонтируют семь культурно-досуговых объектов, приобретут 20 автоклубов, а детские школы искусств оснастят современным оборудованием. Результатом реализации данной задачи станет повышение качества учебного процесса, открытие новых отделений и рост числа учащихся. Планируется реконструировать региональный ТЮЗ. Для повышения качества библиотечного обслуживания область примет участие в конкурсе грантов на создание новых модельных библиотек.

Проект «Творческие люди» призван выровнять условия доступности жителей регионов к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, а также народного творчества путем грантовой поддержки. В числе ее основных получателей — социально ориентированные некоммерческие организации, которые являются создателями собственных творческих мастерских и культурных центров. В результате реализации проекта дополнительную поддержку получат одаренные дети. На базе Областного учебно-методического центра образования в сфере культуры и искусств будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профобразования.

Губернатор области Анатолий Артамонов считает, что необходимо обеспечить максимальную доступность к объектам культурного досуга для жителей небольших городов и сел.

«Задача чиновников — помочь творческим людям и коллективам себя проявить. И где бы человек ни жил, он должен иметь возможность приобщаться к высокому искусству», — заявил губернатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию заявил, что в в процессе реализации национального проекта «Культура» запланирована реставрация или переоснащение более 3,5 тыс. объектов. Это восстановление шедевров архитектуры и исторических мест, приведения в порядок домов культуры, библиотек, кинотеатров в малых городах. Премьер-министр России напомнил, что у проекта две цели — сделать культуру страны доступной для россиян и иностранцев, а также раскрыть творческий потенциал людей.