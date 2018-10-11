Киев, 11 октября, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко допускает смену военного руководства страны после диверсии на арсенале в Ичнянском районе Черниговской области. Об этом Порошенко заявил 11 октября в Хмельницкой области.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Ату его!

По его словам, взрывы на арсенале под Ичней были результатом действия диверсионных групп, которые «бросают тень на имидж украинских военных и спецслужб». После чего он поручил руководству министерства обороны Украины и генерального штаба вооруженных сил Украины предоставить список уволенных генералов и офицеров, которые ответственны за хранение боеприпасов.

«Виновные точно должны быть привлечены к ответственности… Я не исключаю и определенных кадровых выводов, но, к сожалению, только кадровыми выводами проблему не решить. Тут нужны системные изменения», — добавил Порошенко.

В то же время он призвал общество сплотиться вокруг угрозы со стороны России.

«Я хочу привести один пример. В центре Европы, в Британии, произошла химическая атака чрезвычайно опасным агентом — отравляющим веществом «Новичок», которая вызвала гибель и инвалидность многих людей. И что мы увидели в обществе Великобритании? Требования уволить руководство разведки, спецслужб, армии или правительства? Наоборот, страна объединилась, вычислили российских террористов», — рассказал Порошенко.

Он проинформировал, что на Украине запланировано строительство 15 хранилищ боеприпасов, которые будут оборудованы автоматическими системами охраны, что защитит от диверсий противника.

«На сегодняшний день у нас нет ни одного современного склада. Не было и нет сейчас… В этом году запроектировано начало строительства 15 современных хранилищ с автоматическими системами охраны, которые исключают диверсию. С автоматическими системами противопожарной безопасности, автоматическими системами оповещения, которые сводят практически к нулю человеческий фактор», — пояснил Порошенко.

Поршенко пообещал 11 октября посетить арсенал в селе Цветоха Хмельницкой области, реконструкция которого проходит в полном соответствии со стандартами НАТО.

«37 железобетонных хранилищ, 70 км электросетей, 20 км водопроводов, 15 км дорог с твердым покрытием и 1 млрд 250 млн грн (42 млн долл.). И это только на один объект. Это цена, это плата за безопасность… Мы первые, кто взялся за это дело по-настоящему, кто не только тушит пожары, но и обеспечивает системные изменения», — подчеркнул Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в районе поселка Дружба Черниговской области на территории 6-го арсенала Министерства обороны начали взрываться боеприпасы. В результате происшествия без вести пропало двое военных. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га. 11 октября начальник Управления по коммуникациям и прессе Министерства обороны Украины полковник Алексей Чернобай заявил, что по состоянию на 10.30 пожар на территории 6-ого арсенала ликвидирован. По его словам, в настоящее время на двух площадках из-за тления происходят одиночные взрывы низкой интенсивности.