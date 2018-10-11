Нью-Йорк, США, 11 октября, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Фондовый рынок США снова открылся в «красной зоне» — на следующий день после рекордного падения всех основных индексов, 11 октября передает агентство Reuters.

Цитата из х/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия, Франция Биржевая горячка

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 80,35 пункта (-0,31%), до 25 518,39 пункта, индекс S&P 500 — на 8,81 пункта (-0,32%), до 2777,87 пункта, индекс Nasdaq — на 33,98 пункта (0,46%), до 7388,07 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 10 октября все индексы Уолл-стрит упали на 3−4% — это «антирекорд» рынка с 8 февраля текущего года.

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