Киев, 13 октября, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Активисты из организации «Киберберкут» обнародовали проект секретного указа Петра Порошенко о ликвидации Херсонской области и создании на ее территории «Крымско-Татарской национальной автономии». Можно ли верить такой невероятной новости и почему такой, на первый взгляд, фейковый заход вполне может оказаться близким к истине, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламисты

Репутация «Киберберкута» уже не единожды подтверждалась раскрытием реальных планов украинской верхушки, так что она в этом смысле может служить подтверждением реалистичности данной совершенно фантастической задумки. Мало того, идея о создании нацавтономии по соседству с Крымом ложится в контекст планов западных кураторов относительно Украины.

Исламистский экстремизм, вышедший из подполья на Украине в лице «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может стать первой ласточкой, открывающей путь целой стае, ныне гнездующейся в сирийской провинции Идлиб. Проект указа как раз и выносит в обоснование настойчивые просьбы руководителей этой якобы представляющей крымско-татарский народ организации. Требования руководителей данной организации отдать им Херсонскую область, похоже, встречают понимание Порошенко. А с точки зрения западных специалистов, перемещение нескольких сотен тысяч экстремистов в одну из областей Украины напоминает о косовском сценарии, когда подобное сработало.

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