Джакарта, 11 октября, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Управляющая Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призвала все страны мира прекратить «торговые и валютные войны», 11 октября передает агентство Reuters.

World Economic Forum Кристин Лагард

«Конечно, мы надеемся, что мир не движется в сторону торговой войны или валютной войны. Это нанесет ущерб всем участникам… И также будет много невинных жертв среди тех, кто стоит в стороне», — заявила Лагард на пресс-конференции саммита МВФ и Всемирного банка в Индонезии.

Как сообщало, согласно последнему прогнозу МВФ торговая война США и Китая может вызвать спад всей мировой экономики уже в 2019 году.

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