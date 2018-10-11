Киев, 11 октября, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Украинский военный эксперт и главред интернет-издания Юрий Бутусов назвал многонациональные учения «Чистое небо — 2018» («Clear Sky — 2018») одним из главных «событий года в Украине, которое меняет военно-стратегический баланс и вызывает панику в РФ». Об этом Бутусов написал на своей странице в Фейсбуке.

Цитата из х∕ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания «Прощай, голубое небо»

«Сегодня, впервые в истории Украины боевая авиация НАТО на нашей авиабазе участвует в совместных учениях по борьбе с определенным воздушным и наземным противником. Впервые в истории истребители и ударные беспилотники НАТО отрабатывают в небе Украины уничтожение авиации противника и наземных целей. Все участники маневров понимают, с каким врагом планируют сражаться — отрабатываются действия против российских Военно-космических сил и российских войск», — отметил Бутусов.

По его словам, ВВС «США прикроют Украину с воздуха в случае открытого нападения России».

Он считает, что «Кремль не победит Украину в войне», если НАТО сделает «небо чистым».

«Надо отдать должное президенту Трампу и министру обороны Мэттису — их слова о поддержке Украине в противостоянии с РФ на данный момент не расходятся с делом. Очень крутой шаг… Это второе после поставки «Джавелинов» событие года в военной помощи Запада Украине, и масштаб происходящего не может не впечатлять… Значит программы военной помощи будут продолжаться и расширяться — отлично, нам нужна связь по-прежнему, нужны противокорабельные «Гарпуны», нужны совместные маневры с кораблями НАТО в Азовском море. Украина быстрыми темпами отрывается от РФ. Россия не может победить в войне, если НАТО поможет сделать небо чистым», — пишет Бутусов.

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина сформировала 39 боевых бригад и ряд военных частей оперативного, тылового и технического обеспечения. При этом на потенциально угрожающих направлениях созданы группировки сил, готовые к отражению агрессии не только с востока, а в том числе и с крымского направления, из Приднестровья и севера.

8 октября в Хмельницкой области начались многонациональные, многомодульные авиационные тактические учения «Чистое небо — 2018». Их целью является повышение уровня подготовки экипажей в исполнении тактических задач в коалиционной среде, повышение уровня совместимости воздушных сил ВСУ с воздушными силами вооруженных сил США и других государств — членов НАТО при ведении совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного суверенитета, эффективного совместного управления и контроля.В учениях принимают участие девять стран — Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США и Украина. ВВС Украины представлены более чем двумя десятками летательных аппаратов — самолеты тактической и транспортной авиации, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. В состав украинской группы входит также подразделения противовоздушной обороны и несколько радиолокационных подразделений ВСУ.

Страны-члены НАТО представлены тремя десятками летательных аппаратов — самолетами тактической авиации, самолетами транспортной авиации и самолетами топливно-заправщиками.