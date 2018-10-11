Вашингтон, 11 октября, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов нанести «гораздо больший» ущерб Китаю, если это потребуется, 11 октября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

«Их экономика уже сильно просела, и я могу сделать гораздо больше, если я захочу это сделать. Я не хочу этого делать, но они должны просить переговоров», — заявил Трамп журналистам.

По словам Трампа, Китай озвучивает свое желание пойти на переговоры о торговле, но он им «не верит».

«Честно говоря, я думаю, они считают, что американцы — глупые люди. Мы не глупые люди», — пояснил Трамп.

Также президент США отметил, что китайцы «слишком долго жили слишком хорошо» — за счет «недобросовестной» торговой политики в отношении США.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Китай уже ввели друг против друга многомиллиардные экспортные пошлины. Согласно прогнозу МВФ, дальнейшая эскалация торговой войны может привести к спаду мировой экономики уже в 2019 году.

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