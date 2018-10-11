Москва, 11 октября, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Тема «угрозы с Востока» может быть выгодна Великобритании и Литве, чтобы торпедировать проект «Северный поток — 2», считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 11 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя сообщение пресс-службы президента Литвы Дали Грибаускайте, согласно которому в рамках встречи литовского лидера с английским принцем Эдвардом 10 октября одной из тем разговора стала «угроза с Востока».

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Комментируя эту новость, Абзалов обратил внимание на то, что тема этой «угрозы с Востока» поднималась уже не раз. В частности политолог указал на военные учения, проводившиеся в Норвегии и ориентированные в том числе и на враждебные действия «со стороны Востока».

«Вряд ли речь шла о Китае или Финляндии», — сказал Абзалов.

Кроме того, он предположил, что угроза военной составляющей может стать важным фактором давления Великобритании на европейских партнёров РФ — Германию, Австрию и страны Восточной Европы, вынуждая их изменить свою повестку.

«Это может быть более важным фактором в деле торпедирования ряда российских инициатив», — уверен Абзалов.

Также он указал на то, что, поскольку США объявили о том, что не станут вводить санкции против компаний, строящих «Северный поток — 2», то торпедировать его осталось лишь на политическом уровне.

«В этом плане интересы Великобритании могут сойтись с интересами Прибалтики, которая выступает против «Северного потока — 2» во многом по экономическим причинам, — сказал Абзалов. — А Великобритания хочет снизить свою зависимость от российских энергоносителей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политического консультанта Анатолия Вассермана, президент Литвы Даля Грибаускайте не зря переживает по поводу так называемой «угрозы с Востока», поскольку опасается повторить судьбу своих предшественников, которые правили Литвой накануне Второй мировой войны. По мнению Вассермана, те режимы, которые сегодня управляют Прибалтикой, «осточертели местным жителям» настолько, что политики вроде Грибаускайте начинают переживать по поводу того, что в случае проведения свободных выборов или референдума их избиратели могут высказаться за воссоединение с РФ.