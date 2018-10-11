Москва, 11 октября, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Потребительские цены на бензин в России за неделю с 1 по 7 октября увеличились в среднем на 4 копейки. Такие данные приводит сегодня Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

По состоянию на 8 октября средняя цена на бензин в стране составила 43,28 рубля за литр. В том числе литр бензина марки Аи-92 подорожал на 2 копейки — до 41,39 рубля, литр Аи-95 стал дороже на 5 копеек — 44,62 рубля, цена на Аи-98 выросла на 4 копейки — до 49,95 рубля.

Дизельное топливо за неделю подорожало на 10 копеек — до 44,69 рубля за литр.

За указанный период рост цен на бензин наблюдался в 33 центрах субъектов Федерации. Наибольший рост отмечен в Иркутске — на 2,2%, Кызыле — на 1,3%, Чите — на 0,9%.

В Москве цены на автомобильный бензин остались на прежнем уровне, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,2%.

C начала 2018 года, по оценке Росстата, бензин в России подорожал на 9%, дизельное топливо — на 10,3%.