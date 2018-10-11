Москва, 11 октября, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о сохранении действующих налоговых льгот для физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

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«Сохраняются действующие федеральные льготы по имущественным налогам, по налогу на имущество и по налогу на землю для предпенсионеров, и эти льготы будут предоставляться уже теперь не пенсионерам, а просто людям, которые достигли пенсионного возраста того, который действовал до внесения изменений», — пояснил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

По его словам, парламентариям еще предстоит принять пакет законов, «который уточняет и кадастровую стоимость и земельных участков, и квартир, и строений».

«И, конечно, мы не должны допустить сильного роста стоимости имущества граждан для обложения, но то, что президент предложил нам сохранить эти льготы для людей, для конкретного возраста, для 55 лет у женщин и 60-ти у мужчин, — это, безусловно, очень серьезная мера социальной поддержки», — заключил депутат.