Москва, 11 октября, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Россия до января 2019 года определится со своей позицией по членству в Совете Европы. Об этом заявила 11 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Виктор Васнецов. Витязь на распутье. 1882

По её словам, в начале следующего года российская сторона либо подаст заявку на продолжение работы — в том случае, если для этого «будут созданы условия», либо откажется от подачи заявки.

Напомним, накануне генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что участие России в уставных органах СЕ может быть прекращено, если от Москвы не поступят взносы в бюджет организации.