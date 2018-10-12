Киев, 12 октября, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Визит руководителя Бюро национальной безопасности Польши Павела Солоха в Киев вызвал волну одобрительных высказываний со стороны украинских официальных лиц и СМИ. Так ли все безоблачно в польско-украинских отношениях в сфере безопасности, рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

(сс) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Павел Солох

Встреча Солоха с украинским главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым и с министром обороны Семеном Полтораком продемонстрировала согласие участников с главным тезисом, что «Россия остается главной угрозой для Украины и Польши». В рамках такого согласия понятна и заявленная Солохом мысль о том, что безопасность Украины и Польши находятся в ситуации прочной взаимной зависимости. Но если присмотреться не только к заявлениям, но и к событиям, имевшим место почти одновременно со встречей Солоха с Турчиновым и Полтораком, то картина польско-украинских совместных усилий перестает казаться столь уж идеальной.

Для польского МИДа продолжает оставаться проблемой продолжающаяся на Украине реабилитация пособников гитлеровцев. А интервью с Денисом Пушилиным, опубликованное крупной польской газетой Rzeczpospolita, как бы намекнуло на возможность Польши и самой договариваться с ДНР, оставляя за бортом мнение украинских структур. Многого ли стоят в таком случае взаимные уверения в вечной дружбе между польской и украинской службами безопасности?

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