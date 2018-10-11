Калуга, 11 октября, 2018, 16:12 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 11 октября, состоялось внеочередное заседание Городской думы. Депутаты внесли изменения в бюджет города. Доходная часть городской казны увеличилась на 100 миллионов рублей за счёт налоговых поступлений, сообщает пресс-служба Городской думы Калуги. Из этой суммы 24 миллиона рублей будет выделено на оплату работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах общего пользования.

Пресс-служба Городской думы Калуги С калужскими вандалами будут бороться с помощью видеонаблюдения

Муниципальному предприятию «Управление калужского троллейбуса» будет выделено 29 миллионов рублей для возмещения недополученных доходов за перевозку льготных категорий пассажиров. 12 миллионов рублей выделяется на предоставление социальных выплат.

1 миллион 910 тысяч рублей на условиях софинансирования с областным и федеральным бюджетами будет направлено на укрепление материально-технической базы театра кукол. 1 миллион 747 тысяч рублей выделяется на финансовое обеспечение деятельности Управления ЗАГС. 30 миллионов 866 тысяч рублей будет направлено на формирование резервных средств для обеспечения сбалансированности бюджета.

Также производится перераспределение средств в рамках ранее утверждённых параметров. 924,8 тысяч рублей будет направлено на содержание имущества общеобразовательных учреждений. 2 миллиона 453 тысячи рублей будет выделено для закупки паркоматов с функцией приёма наличных средств.

На заседания были согласованы сделки муниципальном унитарным предприятиям. МУП «Управление калужского троллейбуса» были согласованы сделки, которые будут заключены после проведения аукционов по выбору исполнителя на право заключения контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров городским автомобильным транспортом. Разыгрываться будут 17 пригородных маршрутов, на которых не хотят работать частные перевозчики в связи с большим количеством льготных пассажиров.

Муниципальному предприятию «Калугатеплосеть» была согласована сделка по осуществлению займа у МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» путём выпуска векселя на сумму 3 миллиона 49 тысяч рублей. Средства Теплосеть использует для погашения обязательств перед ООО СП «Минскстройэкспорт» с целью обеспечения запуска котельной в микрорайоне Веснушки.

Глава городского самоуправления Александр Иванов поднял вопрос о начале работы кукольного театра в новом здании. Как сообщил депутатам заместитель городского головы — начальник управления делами Юрий Моисеев, в настоящее время в здании ведётся монтаж электрооборудования, а с 15 октября начнётся завоз мебели. Несмотря на то, что коллективу театра потребуется освоить более сложное и современное оборудование, первый спектакль будет показан уже в октябре 2018 года.

В ходе часа контроля был заслушан отчёт об итогах реализации муниципальной программы «Городская среда». На сегодняшний день работы завершены в 54 дворах из 55. Продолжаются работы во дворе дома №2 по бульвару Энтузиастов. Общественными комиссиями принято 38 дворов, также будет проведена проверка смет и лабораторная экспертиза нового асфальта. К 1 декабря планируется подготовить перечень дворов для включения в программу на 2019 год.

Депутат Константин Сотсков поднял вопрос об аварийном состоянии балконов ряда многоквартирных домов.

«На заседании ТОС «Чичеринская» жители выразили обеспокоенность аварийным состоянием балконов, — сообщил он. — Многие балконы действительно находятся в таком состоянии, что в любой момент могут обрушиться на головы прохожих. Всё что предлагают управляющие компании в данной ситуации — это снести балконы, с чем жители категорически не согласны. Необходимо обсудить вопрос с руководством Фонда капитального ремонта и найти приемлемое решение».

Константин Сотсков предложил коллегам подготовить перечень объектов и обратиться в Фонд капитального ремонта с предложением провести ремонт или замену балконов. Предложение было поддержано депутатами. Обсуждался на заседании и резонансный вопрос разгрома вандалами сквера Содружество.

«В кратчайшие сроки был обустроен замечательный сквер, ставший любимым местом отдыха для детей и взрослых не только микрорайона Кубяка, но и соседних районов, — отметила депутат Татьяна Коняхина. — это действительно был народный проект, набравший большинство голосов в ходе рейтингового голосования. Торжественное открытие сквера состоится в ближайшее время, хотелось бы, чтобы он был включён в маршруты патрулирования калужской полиции».

«Мы единодушно осуждаем подобные акты вандализма, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — Управлением министерства внутренних дел по городу Калуге приняты все необходимые меры для поиска злоумышленников, надеюсь, они будут найдены и понесут заслуженное наказание. К большому сожалению, сквер не был оборудован камерами видеонаблюдения, поэтому мы обращаемся к жителям с просьбой оказать помощь полиции в поиске хулиганов».

Глава городского самоуправления предложил оборудовать сквер Содружество и другие общественные пространства системами видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный город». Городской голова Дмитрий Разумовский пообещал, что камеры в сквере появятся в ближайшее время.