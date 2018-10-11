Астана, 11 октября, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Акимат (администрация) Астаны сэкономила 26,5 млн тенге ($71,42 тыс.) на проекте государственно-частного партнерства «Такси», сообщает 11 октября издание «Елорда Инфо» со ссылкой на управление регенерации городской среды Астаны.

Иван Шилов ИА REGNUM Астана

До начала проекта затраты на транспортное обслуживание сотрудников акимата составляли 40 млн тенге ($107,8 тыс.). После того, как чиновники пересели на такси, затраты составили 13,5 млн тенге ($36,38 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2018 года транспортные услуги для всех сотрудников городского и районных акиматов Астаны стали оказывать частные таксопарки. Такси пользуется также аким (мэр) города Бахыт Султанов.