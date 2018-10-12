Москва, 12 октября, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Вердикт, вынесенный Международным судом ООН касательно санкций США против Ирана, подтвердил незаконность действий Вашингтона и нарушение им принципов международного права. О том, насколько откровенно США игнорируют собственные международные обязательства и как на разрыв Договора от 1955 года о дружбе между США и Ираном отреагировали иранские официальные лица, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние Ирана и США

Финансовые операции и поставки в Иран сугубо мирных грузов попали под удар американских санкций, последовавших за выходом Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA). Создавшаяся ситуация стала грубым нарушением Договора о дружбе, подписанного между США и Ираном в 1955 году и действовавшего до 4 октября сего года. Узнав о решении Международного суда ООН, вынесшего решение в пользу Ирана, США заявили о разрыве Договора от 1955 года, что, разумеется, не отменило оснований, на которых решение суда было принято.

Иранское руководство справедливо указывает, что меры США, направленные против поставок в Иран продовольствия, медикаментов и деталей гражданского транспорта, не имеют никакого отношения ни к ядерной, ни к ракетной программе Ирана. А значит, эти санкции противоречат международным нормам, и если США намерены продолжать обсуждение этих тем, то это станет возможным только после возвращения к условиям Совместного всеобъемлющего плана (JCPOA).

Читайте подробности: Международный суд и Иран «дали по рукам» Вашингтону

Также читайте другие статьи Сергея Шакарянца об отношениях Ирана и США.