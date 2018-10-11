Лондон, 11 октября, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Исследователи из университета города Йорк (Великобритания) установили, что современный человек может запомнить примерно пять тыс. лиц. Результаты экспериментов были опубликованы в научном издании Proceedings of the Royal Society B.

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Отмечается, что для участия в исследовании ученые отобрали 25 человек, которым в ходе экспериментов показывали фотографии известных людей и предлагали определить среди них знакомые лица. По данным исследователей, «подопытные» показали сильно разнящиеся результаты — они узнали от одной до десяти тысяч фото. В среднем данный показатель составил около пяти тысяч «узнаваемых» лиц на одного участника эксперимента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые выяснили, что между импотенцией и ДНК-полиморфизмом существует связь. Изучив данные более чем 36 тыс. мужчин, ученые отобрали 14 тыс. человек в «группу риска».

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