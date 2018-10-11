Челябинск, 11 октября, 2018, 15:50 — ИА Регнум. В Челябинске предприятие «ЧТЗ-Уралтрак» оштрафовано на общую сумму 100 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

Депо ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

Нарушения выявила природоохранная прокуратура. Среди них не внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду и нарушения при обращении с отходами.

Так, с отходами работают семь человек, при этом у троих не было необходимой подготовки, подтверждённой сертификатами. А за 2017 год предприятие не внесло в бюджет около 4 млн рублей за вред окружающей среде.