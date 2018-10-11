Москва, 11 октября, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил обращения на имя президента РФ Владимира Путина и генпрокурора Юрия Чайки в связи с ситуацией с выборами в Хакасии, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

Избирком Хакасии принял решение обратиться в Верховный суд республики на предмет отмены регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на выборах главы республики на основании представления прокуратуры республики.

«Считаем, что такое представление направлено на срыв выборов, является вмешательством в избирательный процесс в пользу кандидата Мяхара А.В., который имеет правовые возможности защищать свои избирательные права самостоятельно», — отмечается в обращении к Чайке.

Он просит отозвать решение местного прокурора.

По мнению Зюганова, «использование избирательной комиссии, прокуратуры и суда для отмены регистрации Коновалова В.О. будет свидетельствовать об отсутствии в России не только независимых избирательных комиссий, но и независимых прокурорского надзора, судов».

"КПРФ решительно протестует против административно-командного произвола на выборах. Надеемся, уважаемый Владимир Владимирович, что Ваши слова о проведении честных и открытых выборов в Хакасии будут реализованы на практике», — говорится в обращении на имя Путина.

ЦИК России запросил все соответствующие материалы и отслеживает ситуацию с выборами главы Хакасии, где избирком республики принял решение обратиться в Верховный суд республики на предмет отмены регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова из-за неправильно оформленных документов, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.