Москва, 12 октября, 2018, 03:04 — ИА Регнум. В чем выигрывают и чем рискуют Россия и Индия, подписавшие контракт на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, рассматривает в своей статье редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Kremlin.ru Церемония обмена документами, подписанными в ходе официального визита президента России в Индию

Если учитывать геополитические условия, в которых состоялось подписание контракта, то стоит признать, что Индия очень удачно подгадала момент. Все более усиливающееся торговое противостояние между США и Китаем позволяет надеяться, что на индийскую сделку с Россией Вашингтон постарается не обратить внимания. Американские планы разыграть индийско-китайские противоречия как дополнительный источник давления на Пекин просматриваются в нынешнем геополитическом раскладе довольно отчетливо.

Отсюда следует, что контракт с российскими оружейниками также является для Нью-Дели удачным ходом, позволяющим избежать зависимости от поставок американских ПРО/ПВО. Ведь каждая сделка с американцами способна в будущем обернуться еще одним рычагом давления на Индию. А вот чем рискует Россия, поставляя Индии новейшие зенитные комплексы?

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