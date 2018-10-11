Москва, 11 октября, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Российская валюта резко окрепла на открытии торгов, сегодня 11 октября, укрепив свои позиции на 22 копейки по данным ЦБ РФ. Влияние на национальную валюту сейчас оказывает успешное проведение аукциона Минфином по размещению ОФЗ на 5 млрд рублей. Но, к сожалению, данное укрепление можно назвать скорее временным, рубль на конец недели ожидает нисходящая коррекция на фоне падения нефтяных котировок, заявила корреспонденту аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий Элла Крышева.

ИА REGNUM Рубль и доллар

«Нефть марки Brent скорректировалась от уровня $85 до $81,30 за баррель к настоящему моменту на фоне ослабления урагана «Майкл» в Мексиканском заливе и на фоне повышенной волатильности рынков из-за обвала американских индексов накануне», — пояснила эксперт.

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к данным по инфляции США, которые выйдут в 15:30 по мск. Ожидается снижение показателя до 2,4% с 2,7% месяцем ранее, и если прогнозы оправдаются, то рубль может проигнорировать падение нефтяных цен и остаться на текущих уровнях.

«В противном случае ждем возврата пары USDRUB выше 66,90 руб., после чего доллар США продолжит рост уверенными темпами и будет стремиться к отметке 68,80 руб. При позитивном сценарии для рубля, пробитие уровня 66,20 руб. может привести к снижению доллара до отметки 65,70 руб.», — считает Крышева.

Читайте также: Краткосрочное укрепление рубля закончилось