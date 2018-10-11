Нетешин, Украина, 11 октября, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Число пострадавших от острой кишечной инфекции в детском саду в Нетешине Хмельницкой области увеличилось до 56 человек, из которых 44 ребенка, заявила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований «Хмельницкого областного лабораторного центра минздрава Украины» Татьяна Федак, сообщает 11 октября «112 Украина».

Карл Гун. Больное дитя. 1869

По ее словам, 45 заболевших имеют среднюю тяжесть течения инфекции, а у 31 больного диагноз был подтвержден лабораторно. У всех больных подозревают сальмонеллез.

Отмечается, что лабораторный центр обнаружил инфекцию в детском саду на овощах, столах, досках для нарезки мяса, в детских комнатах.

Напомним, ранее в детском саду «Радуга» в Нетешине произошло массовое заболевание детей.