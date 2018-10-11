Кирово-Чепецк, Кировская область, 11 октября, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух подростков, которые обвиняются в избиении инвалида в городе Кирово-Чепецк Кировской области, сообщает 11 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

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По данным следствия, в апреле 2018 года в СМИ появилось видео, на кадрах которого двое молодых людей распыляют аэрозоль в лицо пожилому мужчине, после чего наносят ему несколько ударов по лицу и телу.

Кроме того, 11 апреля после нападения на пенсионера на одной из улиц города подростки нанесли побои 14-летним мальчикам, после чего распылили им в лицо содержимое аэрозольного устройства.

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Вместе с тем в отношении 18-летнего молодого человека были возбуждены иные уголовные дела. Так, в апреле он совершил преступление против половой неприкосновенности девочки, не достигшей 16-летнего возраста. Помимо этого, было установлено, что в феврале обвиняемый хранил дома наркотическое средство в крупном размере.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 («Хулиганство группой лиц по предварительному сговору»), ст. 116 («Побои»), ч. 1 ст. 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и ч. 2 ст. 228 («Незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств в крупном размере») УК РФ.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.